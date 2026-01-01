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Kinoafisha Persons Robert Walker Jr. Awards

Awards and nominations of Robert Walker Jr.

Robert Walker Jr.
Awards and nominations of Robert Walker Jr.
Golden Globes, USA 1964 Golden Globes, USA 1964
Most Promising Newcomer - Male
Winner
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