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Aivars Galvinsh Aivars Galvinsh
Kinoafisha Persons Aivars Galvinsh

Aivars Galvinsh

Aivars Galvinsh

Date of Birth
14 April 1953
Age
73 years old
Zodiac sign
Aries

Popular Films

Armiya 'Tryasoguzki' 6.6
Armiya 'Tryasoguzki' (1964)

Filmography

Genre
Year
Armiya 'Tryasoguzki' 6.6
Armiya 'Tryasoguzki' Armiya 'Tryasoguzki'
Family 1964, USSR
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