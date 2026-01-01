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Aivars Galvinsh
Aivars Galvinsh
Kinoafisha
Persons
Aivars Galvinsh
Aivars Galvinsh
Aivars Galvinsh
Date of Birth
14 April 1953
Age
73 years old
Zodiac sign
Aries
Popular Films
6.6
Armiya 'Tryasoguzki'
(1964)
Filmography
Genre
All
Family
Year
All
1964
All
1
Films
1
Actor
1
6.6
Armiya 'Tryasoguzki'
Armiya 'Tryasoguzki'
Family
1964, USSR
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