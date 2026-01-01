Menu
Aleksandrs Leimanis
Aleksandrs Leimanis
Aleksandrs Leimanis
Date of Birth
17 October 1913
Age
76 years old
Zodiac sign
Libra
Date of death
17 June 1990
Popular Films
6.6
(1964)
Filmography
Genre
All
Family
Year
All
1964
All
1
Films
1
Director
1
6.6
Armiya 'Tryasoguzki'
Family
1964, USSR
