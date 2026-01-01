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Lasse Stadelmann Lasse Stadelmann
Kinoafisha Persons Lasse Stadelmann

Lasse Stadelmann

Lasse Stadelmann

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Skill Issue 5.8
Skill Issue (2024)
Summer Window 4.6
Summer Window (2011)

Filmography

Skill Issue 5.8
Skill Issue Der Fleck
Drama 2024, Germany / Switzerland
Summer Window 4.6
Summer Window Fenster zum Sommer
Drama 2011, Germany / Finland
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