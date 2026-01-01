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Lasse Stadelmann
Lasse Stadelmann
Kinoafisha
Persons
Lasse Stadelmann
Lasse Stadelmann
Lasse Stadelmann
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
5.8
Skill Issue
(2024)
4.6
Summer Window
(2011)
Filmography
5.8
Skill Issue
Der Fleck
Drama
2024, Germany / Switzerland
4.6
Summer Window
Fenster zum Sommer
Drama
2011, Germany / Finland
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