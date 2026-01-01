Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Micki Bertling
Micki Bertling
Kinoafisha
Persons
Micki Bertling
Micki Bertling
Micki Bertling
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.6
A Quiet Life
(2010)
Filmography
Genre
All
Crime
Drama
Year
All
2010
All
1
Films
1
Actor
1
6.6
A Quiet Life
Una vita tranquilla
Drama, Crime
2010, Germany / France / Italy
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree