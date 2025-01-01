Menu
Awards and nominations of Bouli Lanners
Bouli Lanners
Awards and nominations of Bouli Lanners
Cannes Film Festival 2011
SACD Prize (Directors' Fortnight)
Winner
C.I.C.A.E. Award
Winner
Cannes Film Festival 2008
Directors' Fortnight or Critics' Week
Winner
Regards Jeunes Prize
Winner
Label Europa Cinemas
Winner
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2016
Label Europa Cinemas
Winner
Panorama
Winner
Berlin International Film Festival 2005
Panorama
Winner
