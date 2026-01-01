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Shinji Suzuki
Shinji Suzuki
Kinoafisha
Persons
Shinji Suzuki
Shinji Suzuki
Shinji Suzuki
Date of Birth
24 January 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Aquarius
Height
168 cm (5 ft 6 in)
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.0
11.25: The Day He Chose His Own Fate
(2012)
Filmography
6
11.25: The Day He Chose His Own Fate
11.25 jiketsu no hi: Mishima Yukio to wakamono-tachi
Drama
2012, Japan
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