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Shinji Suzuki Shinji Suzuki
Kinoafisha Persons Shinji Suzuki

Shinji Suzuki

Shinji Suzuki

Date of Birth
24 January 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Aquarius
Height
168 cm (5 ft 6 in)
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

11.25: The Day He Chose His Own Fate 6.0
11.25: The Day He Chose His Own Fate (2012)

Filmography

11.25: The Day He Chose His Own Fate 6
11.25: The Day He Chose His Own Fate 11.25 jiketsu no hi: Mishima Yukio to wakamono-tachi
Drama 2012, Japan
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