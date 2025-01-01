Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Luciano Pavarotti
Awards
Awards and nominations of Luciano Pavarotti
Luciano Pavarotti
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Luciano Pavarotti
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Performing
Winner
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Winner
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Winner
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Cultural Program
Nominee
Outstanding Cultural Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Razzie Awards 1983
Worst Actor
Nominee
Worst New Star
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree