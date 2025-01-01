Menu
Awards and nominations of Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti
Awards and nominations of Luciano Pavarotti
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Performing
Winner
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Winner
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Winner
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Cultural Program
Nominee
 Outstanding Cultural Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
 Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
 Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
 Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
 Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
 Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Nominee
Razzie Awards 1983
Worst Actor
Nominee
 Worst New Star
Nominee
