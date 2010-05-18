Marcos Cesana

Menu
Date of Birth
1 January 1966
Age
44 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
18 May 2010
Actor type
Romantic hero

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Malu de Bicicleta 6.1
Malu de Bicicleta Malu de Bicicleta
Romantic 2010, Brazil
