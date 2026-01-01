Menu
Aleksandr Razin
Aleksandr Razin
Aleksandr Razin
Actor type
Action hero, Dramatic actor
Popular Films
7.5
Blokada: Operatsiya Iskra
(1977)
7.1
Blockade
(1974)
7.5
Blokada: Operatsiya Iskra
Blokada: Leningradskiy metronom, Operatsiya Iskra
Action, Drama, History
1977, USSR
7.1
Blockade
Blokada: Luzhskiy rubezh, Pulkovskiy meredian
Action, Drama, History
1974, USSR
