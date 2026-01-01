Menu
Aleksandr Razin Aleksandr Razin
Actor type
Action hero, Dramatic actor

Popular Films

Blokada: Operatsiya Iskra 7.5
Blokada: Operatsiya Iskra (1977)
Blockade 7.1
Blockade (1974)

Filmography

Genre
Year
Blokada: Operatsiya Iskra 7.5
Blokada: Operatsiya Iskra Blokada: Leningradskiy metronom, Operatsiya Iskra
Action, Drama, History 1977, USSR
Blockade 7.1
Blockade Blokada: Luzhskiy rubezh, Pulkovskiy meredian
Action, Drama, History 1974, USSR
