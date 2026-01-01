Menu
Masayuki
Masayuki

Masayuki

Date of Birth
3 January 1961
Age
65 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation

Popular Films

Evangelion shin gekijôban: Ha 7.5
Evangelion shin gekijôban: Ha (2009)
Evangerion shin gekijôban: Jo 7.4
Evangerion shin gekijôban: Jo (2007)
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo 7.3
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012)

Filmography

Genre
Year
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo 7.3
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo
Sci-Fi, Animation, Drama, Action, Anime 2012, Japan
Watch trailer
Evangelion shin gekijôban: Ha 7.5
Evangelion shin gekijôban: Ha
Sci-Fi, Drama, Action, Animation, Anime 2009, Japan
Evangerion shin gekijôban: Jo 7.4
Evangerion shin gekijôban: Jo
Action, Animation, Sci-Fi, Anime 2007, Japan
Neon Genesis Evangelion
Neon Genesis Evangelion
Drama, Action, Anime, Sci-Fi 1995, Japan
