Date of Birth
3 January 1961
Age
65 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Popular Films
7.5
Evangelion shin gekijôban: Ha
(2009)
7.4
Evangerion shin gekijôban: Jo
(2007)
7.3
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo
(2012)
7.3
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo
Evangerion shin gekijôban: Kyu
Sci-Fi, Animation, Drama, Action, Anime
2012, Japan
7.5
Evangelion shin gekijôban: Ha
Evangelion shin gekijôban: Ha
Sci-Fi, Drama, Action, Animation, Anime
2009, Japan
7.4
Evangerion shin gekijôban: Jo
Evangerion shin gekijôban: Jo
Action, Animation, Sci-Fi, Anime
2007, Japan
Neon Genesis Evangelion
Drama, Action, Anime, Sci-Fi
1995, Japan
