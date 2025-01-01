Menu
Kinoafisha Persons Amy Berg Awards

Amy Berg
Academy Awards, USA 2007 Academy Awards, USA 2007
Best Documentary Feature
Nominee
 Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Best Documentary Film
Nominee
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
Queer Lion
Nominee
