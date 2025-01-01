Menu
Amy Berg
Awards
Awards and nominations of Amy Berg
Amy Berg
Academy Awards, USA 2007
Best Documentary Feature
Nominee
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best Documentary Film
Nominee
Venice Film Festival 2015
Queer Lion
Nominee
