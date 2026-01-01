Miika Soini

Menu
Date of Birth
1 January 1973
Age
53 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Actor
Popular Films
7.0
Thomas
(2008)
Filmography
7
Thomas
Thomas
Drama
2008, Finland
