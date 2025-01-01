Menu
Alina Maznenkova
Alina Maznenkova

Date of Birth
17 May 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Neskolko dney iz zhizni doktora Kalistratovoy 0.0
Neskolko dney iz zhizni doktora Kalistratovoy (2022)
Vremya zhenitsya 0.0
Vremya zhenitsya (2023)
Ugnannaya nevesta 0.0
Ugnannaya nevesta (2023)

Filmography

Genre
Year
All 7 Films 1 TV Shows 6 Actress 7
Uchastok № 13. Lyubov vopreki
Uchastok № 13. Lyubov vopreki
Detective 2025, Russia
Milaya sosedka
Milaya sosedka
Romantic 2024, Russia
Chto on skazal?
Chto on skazal?
Drama, Romantic 2024, Russia
Vremya zhenitsya
Vremya zhenitsya
Romantic 2023, Russia
Ugnannaya nevesta
Ugnannaya nevesta
Romantic 2023, Russia
Neskolko dney iz zhizni doktora Kalistratovoy
Neskolko dney iz zhizni doktora Kalistratovoy
Romantic 2022, Russia
Letniye Kanikuly
Letniye Kanikuly Letniye Kanikuly
Romantic, Comedy 2012, Russia
