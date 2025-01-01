Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Alina Maznenkova
Alina Maznenkova
Date of Birth
17 May 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
0.0
Neskolko dney iz zhizni doktora Kalistratovoy
(2022)
0.0
Vremya zhenitsya
(2023)
0.0
Ugnannaya nevesta
(2023)
Filmography
7
Uchastok № 13. Lyubov vopreki
Detective
2025, Russia
Milaya sosedka
Romantic
2024, Russia
Chto on skazal?
Drama, Romantic
2024, Russia
Vremya zhenitsya
Romantic
2023, Russia
Ugnannaya nevesta
Romantic
2023, Russia
Neskolko dney iz zhizni doktora Kalistratovoy
Romantic
2022, Russia
Letniye Kanikuly
Letniye Kanikuly
Romantic, Comedy
2012, Russia
Watch trailer
