Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Macdonald Carey
Awards
Awards and nominations of Macdonald Carey
Macdonald Carey
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Macdonald Carey
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Achievement by Individuals in Daytime Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Achievement in Daytime Programming - Individuals
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree