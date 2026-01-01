Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mariya Kravtsova Mariya Kravtsova
Kinoafisha Persons Mariya Kravtsova

Mariya Kravtsova

Mariya Kravtsova

Actor type
Comedy actor

Popular Films

8 First Dates 6.5
8 First Dates (2012)
Ostrov vezeniya 4.1
Ostrov vezeniya (2013)

Filmography

Genre
Year
Ostrov vezeniya 4.1
Ostrov vezeniya Ostrov vezeniya
Comedy 2013, Russia
Watch trailer
8 First Dates 6.5
8 First Dates 8 pervykh svidaniy
Comedy 2012, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more