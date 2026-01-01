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Sasha Malarevsky Sasha Malarevsky
Kinoafisha Persons Sasha Malarevsky

Sasha Malarevsky

Sasha Malarevsky

Occupation
Producer, Director

Popular Films

8 First Dates 6.5
8 First Dates (2012)

Filmography

Genre
Year
8 First Dates 6.5
8 First Dates 8 pervykh svidaniy
Comedy 2012, Russia
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