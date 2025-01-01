Menu
Kinoafisha Persons Liz Garbus Awards

Awards and nominations of Liz Garbus

Liz Garbus
Awards and nominations of Liz Garbus
Academy Awards, USA 2016 Academy Awards, USA 2016
Best Documentary Feature
Nominee
Academy Awards, USA 1999 Academy Awards, USA 1999
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Nonfiction Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Nonfiction Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Non-Fiction Special
Nominee
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Best Documentary
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Best International Series
Nominee
Sundance Film Festival 1998 Sundance Film Festival 1998
Documentary
Winner
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2002 Sundance Film Festival 2002
Documentary
Nominee
