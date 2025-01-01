Menu
Liz Garbus
Awards
Awards and nominations of Liz Garbus
Liz Garbus
Awards and nominations of Liz Garbus
Academy Awards, USA 2016
Best Documentary Feature
Academy Awards, USA 1999
Best Documentary Feature
Best Documentary Feature
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Nonfiction Special
Winner
Outstanding Nonfiction Special
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Nonfiction Special
Nominee
Outstanding Nonfiction Special
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Non-Fiction Special
Outstanding Non-Fiction Special
BAFTA Awards 2022
Best Documentary
Nominee
Best Documentary
BAFTA Awards 2019
Best International Series
Best International Series
Sundance Film Festival 1998
Documentary
Winner
Documentary
Sundance Film Festival 2009
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2002
Documentary
Nominee
