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Kinoafisha Persons David Attenborough Awards

Awards and nominations of David Attenborough

David Attenborough
Awards and nominations of David Attenborough
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Narrator
Winner
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Narrator
Winner
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Narrator
Winner
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Narrator
Nominee
 Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Informational Series
Nominee
 Outstanding Informational Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Writing
Nominee
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Virgin TV's Must-See Moment
Winner
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Best Specialist Factual
Winner
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best Specialist Factual
Winner
Best Specialist Factual
Winner
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best Specialist Factual
Winner
BAFTA Awards 1980 BAFTA Awards 1980
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Best Specialist Factual
Nominee
 Best Specialist Factual
Nominee
BAFTA Awards 2001 BAFTA Awards 2001
Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
Nominee
BAFTA Awards 2000 BAFTA Awards 2000
Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
Nominee
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