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Kinoafisha
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David Attenborough
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Awards and nominations of David Attenborough
David Attenborough
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Awards
Awards and nominations of David Attenborough
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Narrator
Winner
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Narrator
Winner
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Narrator
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Narrator
Nominee
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Informational Series
Nominee
Outstanding Informational Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Writing
Nominee
BAFTA Awards 2018
Virgin TV's Must-See Moment
Winner
BAFTA Awards 2017
Best Specialist Factual
Winner
BAFTA Awards 2014
Best Specialist Factual
Winner
Best Specialist Factual
Winner
BAFTA Awards 2011
Best Specialist Factual
Winner
BAFTA Awards 1980
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 2012
Best Specialist Factual
Nominee
Best Specialist Factual
Nominee
BAFTA Awards 2001
Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
Nominee
BAFTA Awards 2000
Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
Nominee
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