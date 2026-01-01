Menu
Marina Kunarova
Marina Kunarova
Marina Kunarova
Date of Birth
27 May 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Writer, Producer, Director
Popular Films
5.1
999
(2010)
5.1
999
999
Drama
2010, Kazakhstan
