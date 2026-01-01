Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mark Francois
Mark Francois
Kinoafisha
Persons
Mark Francois
Mark Francois
Mark Francois
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
5.6
Fidelity
(2000)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2000
All
1
Films
1
Actor
1
5.6
Fidelity
La fidélité
Drama
2000, France / Portugal
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree