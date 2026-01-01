Menu
Melanie C
Date of Birth
12 January 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Popular Films
3.7
Spice World
(1997)
Filmography
3.7
Spice World
Family, Musical
1997, Great Britain
