Mélanie Brun

Mélanie Brun

Date of Birth
29 May 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress, Composer
Eye colour
brown

Popular Films

America's Got Talent 5.6
America's Got Talent (2006)
Spice World 3.7
Spice World (1997)

Filmography

Genre
Year
Spice World 3.7
Spice World Spice World
Family, Musical 1997, Great Britain
