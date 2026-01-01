Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Awards
Mélanie Brun
Mélanie Brun
Kinoafisha
Persons
Mélanie Brun
Mélanie Brun
Mélanie Brun
Date of Birth
29 May 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress, Composer
Eye colour
brown
Popular Films
5.6
America's Got Talent
(2006)
3.7
Spice World
(1997)
Filmography
Genre
All
Family
Musical
Reality-TV
Year
All
2006
1997
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actor
2
5.6
America's Got Talent
Reality-TV
2006, USA
3.7
Spice World
Spice World
Family, Musical
1997, Great Britain
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree