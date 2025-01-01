Menu
Mare Winningham
Awards and nominations of Mare Winningham
Mare Winningham
Awards and nominations of Mare Winningham
Academy Awards, USA 1996
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominee
Golden Globes, USA 1998
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by a Female Actor in a TV Movie or Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1996
Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Nominee
