Mare Winningham Awards

Awards and nominations of Mare Winningham

Mare Winningham
Awards and nominations of Mare Winningham
Academy Awards, USA 1996 Academy Awards, USA 1996
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominee
Golden Globes, USA 1998 Golden Globes, USA 1998
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 1980 Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998 Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by a Female Actor in a TV Movie or Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1996 Screen Actors Guild Awards 1996
Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Nominee
