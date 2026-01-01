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Kinoafisha
Persons
Daniel Petrie
Awards
Awards and nominations of Daniel Petrie
Daniel Petrie
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Awards
Awards and nominations of Daniel Petrie
Cannes Film Festival 1961
Gary Cooper Award
Winner
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Children's Program
Winner
Outstanding Children's Program
Winner
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Directing in a Special Program - Drama or Comedy
Winner
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Directing in a Special Program - Drama or Comedy
Winner
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Drama/Comedy Special
Nominee
Outstanding Drama/Comedy Special
Nominee
Outstanding Directing in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Directing in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program of a Series with Continuing Characters and/or Theme
Nominee
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