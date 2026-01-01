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Emma Matthews
Emma Matthews
Kinoafisha
Persons
Emma Matthews
Emma Matthews
Emma Matthews
Date of Birth
1 January 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
7.7
Lakmé
(2011)
Filmography
7.7
Lakmé
Lakmé
Opera
2011, Australia
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