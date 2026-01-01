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Yūji Hori Yūji Hori
Kinoafisha Persons Yūji Hori

Yūji Hori

Yūji Hori

Date of Birth
26 September 1922
Age
56 years old
Zodiac sign
Libra
Date of death
19 June 1979
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Miss Oyu 7.4
Miss Oyu (1951)
The Munekata Sisters 7.4
The Munekata Sisters (1950)
6.3
Genji monogatari (1951)

Filmography

6.3
Genji monogatari Genji monogatari
Drama, History 1951, Japan
Miss Oyu 7.4
Miss Oyu Oyû-sama
Drama 1951, Japan
The Munekata Sisters 7.4
The Munekata Sisters Munekata kyôdai
Drama 1950, Japan
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