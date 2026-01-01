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Yūji Hori
Yūji Hori
Kinoafisha
Persons
Yūji Hori
Yūji Hori
Yūji Hori
Date of Birth
26 September 1922
Age
56 years old
Zodiac sign
Libra
Date of death
19 June 1979
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.4
Miss Oyu
(1951)
7.4
The Munekata Sisters
(1950)
6.3
Genji monogatari
(1951)
Filmography
6.3
Genji monogatari
Genji monogatari
Drama, History
1951, Japan
7.4
Miss Oyu
Oyû-sama
Drama
1951, Japan
7.4
The Munekata Sisters
Munekata kyôdai
Drama
1950, Japan
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