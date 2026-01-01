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Kinoafisha
Persons
Angelina Nikonova
Awards
Awards and nominations of Angelina Nikonova
Angelina Nikonova
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Awards
Awards and nominations of Angelina Nikonova
Venice Film Festival 2011
Best Film (Venice Days)
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2020
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2014
Grand Prize of the Festival
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2011
Full-Length Film
Nominee
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