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Kinoafisha Persons Angelina Nikonova Awards

Awards and nominations of Angelina Nikonova

Angelina Nikonova
Awards and nominations of Angelina Nikonova
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Best Film (Venice Days)
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2020 Sochi Open Russian Film Festival 2020
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2014 Sochi Open Russian Film Festival 2014
Grand Prize of the Festival
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2011 Sochi Open Russian Film Festival 2011
Full-Length Film
Nominee
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