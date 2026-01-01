Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mehdi Karampour Mehdi Karampour
Kinoafisha Persons Mehdi Karampour

Mehdi Karampour

Mehdi Karampour

Date of Birth
11 September 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Virgo

Popular Films

Tehran, Tehran 5.2
Tehran, Tehran (2007)

Filmography

Genre
Year
Tehran, Tehran 5.2
Tehran, Tehran Tehran, Tehran
Drama 2007, Iran
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more