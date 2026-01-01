Menu
Mehdi Karampour
Mehdi Karampour
Date of Birth
11 September 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
5.2
Tehran, Tehran
(2007)
Filmography
5.2
Tehran, Tehran
Drama
2007, Iran
