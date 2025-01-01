Menu
Gareth Evans
Awards
Awards and nominations of Gareth Evans
Gareth Evans
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Gareth Evans
BAFTA Awards 2021
Drama Series
Nominee
Drama Series
Nominee
Toronto International Film Festival 2011
Midnight Madness
Winner
