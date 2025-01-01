Menu
Athina Rachel Tsangari
Awards
Awards and nominations of Athina Rachel Tsangari
Athina Rachel Tsangari
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Athina Rachel Tsangari
Venice Film Festival 2010
Lina Mangiacapre Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2024
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2013
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2020
Best Feature Film
Nominee
