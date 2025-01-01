Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Athina Rachel Tsangari Awards

Awards and nominations of Athina Rachel Tsangari

Athina Rachel Tsangari
Awards and nominations of Athina Rachel Tsangari
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Lina Mangiacapre Award
Winner
Golden Lion
Nominee
 Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2024 Venice Film Festival 2024
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2013 Sundance Film Festival 2013
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2020 Berlin International Film Festival 2020
Best Feature Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more