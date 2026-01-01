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Kinoafisha Persons Lisa Leeman Awards

Awards and nominations of Lisa Leeman

Lisa Leeman
Awards and nominations of Lisa Leeman
Sundance Film Festival 1990 Sundance Film Festival 1990
Documentary
Winner
Documentary
Nominee
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