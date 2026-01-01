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Emma Samuelsson Emma Samuelsson
Kinoafisha Persons Emma Samuelsson

Emma Samuelsson

Emma Samuelsson

Date of Birth
14 August 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Together 7.4
Together (2000)

Filmography

Together 7.4
Together Tillsammans / Together
Drama, Comedy 2000, Denmark / Sweden / Italy
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