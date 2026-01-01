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Emma Samuelsson
Emma Samuelsson
Kinoafisha
Persons
Emma Samuelsson
Emma Samuelsson
Emma Samuelsson
Date of Birth
14 August 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
Popular Films
7.4
Together
(2000)
Filmography
7.4
Together
Tillsammans / Together
Drama, Comedy
2000, Denmark / Sweden / Italy
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