Aleksei Dyomin

Date of Birth
20 March 1956
Age
69 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
6.3
Shatalo
(2010)
5.7
Quiet Story
(2003)
Filmography
2
6.3
Shatalo
Shatalo
Short, Animation
2010, Russia
5.7
Quiet Story
Quiet Story
Animation, Short
2003, Russia
