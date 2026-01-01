Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Lloyd Bacon Awards

Awards and nominations of Lloyd Bacon

Lloyd Bacon
Awards and nominations of Lloyd Bacon
Venice Film Festival 1937 Venice Film Festival 1937
Best Foreign Film
Nominee
Venice Film Festival 1934 Venice Film Festival 1934
Best Foreign Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more