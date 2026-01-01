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Nicole Ernst Nicole Ernst
Kinoafisha Persons Nicole Ernst

Nicole Ernst

Nicole Ernst

Date of Birth
14 August 1972 Birthday in 3 day(s)
Age
53 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Die Unsichtbare 7.0
Die Unsichtbare (2011)

Filmography

Die Unsichtbare 7
Die Unsichtbare Die Unsichtbare
Drama 2011, Germany / France
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