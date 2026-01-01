Menu
Mario Caserini
Mario Caserini
Mario Caserini
Date of Birth
26 February 1874
Age
46 years old
Zodiac sign
Pisces
Date of death
17 November 1920
Occupation
Director, Actor, Writer
Popular Films
6.1
The Last Days of Pompeii
(1913)
Filmography
Genre
All
Adventure
Drama
Year
All
1913
All
1
Films
1
Writer
1
Director
1
6.1
The Last Days of Pompeii
The Last Days of Pompeii / Gli ultimi giorni di Pompeii
Drama, Adventure
1913, Italy
