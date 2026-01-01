Mario Caserini

Menu
Date of Birth
26 February 1874
Age
46 years old
Zodiac sign
Pisces
Date of death
17 November 1920
Occupation
Director, Actor, Writer

Popular Films

The Last Days of Pompeii 6.1
The Last Days of Pompeii (1913)

Filmography

Genre
Year
