Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Elia Suleiman
Awards
Awards and nominations of Elia Suleiman
Elia Suleiman
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Elia Suleiman
Cannes Film Festival 2019
Special Mention
Winner
Competition
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Jury Prize
Winner
Competition
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2012
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2009
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1996
Luigi De Laurentiis Award
Winner
Toronto International Film Festival 2019
Best Canadian Feature Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree