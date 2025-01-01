Menu
Awards and nominations of Elia Suleiman

Elia Suleiman
Awards and nominations of Elia Suleiman
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Special Mention
Winner
Competition
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
Jury Prize
Winner
Competition
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Un Certain Regard Award
Nominee
 Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1996 Venice Film Festival 1996
Luigi De Laurentiis Award
Winner
Toronto International Film Festival 2019 Toronto International Film Festival 2019
Best Canadian Feature Film
Nominee
