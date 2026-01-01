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Leonardo Pieraccioni Leonardo Pieraccioni
Kinoafisha Persons Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni

Date of Birth
17 February 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor, Writer, Director
Actor type
Comedy actor

Popular Films

Io & Marilyn 5.9
Io & Marilyn (2009)
Se son rose 5.5
Se son rose (2018)
A Lot Like Paris 5.5
A Lot Like Paris (2024)

Filmography

A Lot Like Paris 5.5
A Lot Like Paris Pare parecchio Parigi
Comedy 2024, Italy
Watch trailer
Se son rose 5.5
Se son rose Se son rose
Comedy 2018, Italy
Io & Marilyn 5.9
Io & Marilyn Io e Marilyn
Comedy 2009, Italy
Watch trailer
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