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Leonardo Pieraccioni
Leonardo Pieraccioni
Kinoafisha
Persons
Leonardo Pieraccioni
Leonardo Pieraccioni
Leonardo Pieraccioni
Date of Birth
17 February 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor, Writer, Director
Actor type
Comedy actor
Popular Films
5.9
Io & Marilyn
(2009)
5.5
Se son rose
(2018)
5.5
A Lot Like Paris
(2024)
Filmography
5.5
A Lot Like Paris
Pare parecchio Parigi
Comedy
2024, Italy
Watch trailer
5.5
Se son rose
Se son rose
Comedy
2018, Italy
5.9
Io & Marilyn
Io e Marilyn
Comedy
2009, Italy
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