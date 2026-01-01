Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Norio Nishikawa Norio Nishikawa
Kinoafisha Persons Norio Nishikawa

Norio Nishikawa

Norio Nishikawa

Date of Birth
12 May 1951
Age
75 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Hanezu 6.3
Hanezu (2011)

Filmography

Hanezu 6.3
Hanezu Hanezu no tsuki
Drama 2011, Japan
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more