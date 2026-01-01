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Norio Nishikawa
Norio Nishikawa
Kinoafisha
Persons
Norio Nishikawa
Norio Nishikawa
Norio Nishikawa
Date of Birth
12 May 1951
Age
75 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.3
Hanezu
(2011)
Filmography
6.3
Hanezu
Hanezu no tsuki
Drama
2011, Japan
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