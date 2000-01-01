Menu
Mariona Perrier
Mariona Perrier
Date of Birth
1 January 2000
Age
26 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
5.7
Caracremada
(2010)
Filmography
5.7
Caracremada
History, Drama
2010, Spain
