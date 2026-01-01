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Kinoafisha Persons Lisa Aschan Awards

Awards and nominations of Lisa Aschan

Lisa Aschan
Awards and nominations of Lisa Aschan
Berlin International Film Festival 2011 Berlin International Film Festival 2011
Generation 14plus - Best Feature Film
Winner
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