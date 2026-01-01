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Kinoafisha
Persons
Maryam Keshavarz
Awards
Awards and nominations of Maryam Keshavarz
Maryam Keshavarz
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Awards
Awards and nominations of Maryam Keshavarz
Sundance Film Festival 2023
U.S. Dramatic
Winner
U.S. Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2011
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2006
Best Short Film
Winner
Best Short Film
Winner
Best Short film
Nominee
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