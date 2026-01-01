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Larisa Loginova
Larisa Loginova
Kinoafisha
Persons
Larisa Loginova
Larisa Loginova
Larisa Loginova
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Romantic hero
Popular Films
6.9
Tajny sledstviya
(2000)
5.9
Idealnyy brak
(2013)
0.0
Sumerki
(2008)
Tickets
Filmography
5.9
Idealnyy brak
Drama, Comedy, Romantic
2013, Russia
Sumerki
Sumerki
Drama
2008, Russia
Tickets
6.9
Tajny sledstviya
Detective, Crime
2000, Russia
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