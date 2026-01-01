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Larisa Loginova Larisa Loginova
Kinoafisha Persons Larisa Loginova

Larisa Loginova

Larisa Loginova

Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

Tajny sledstviya 6.9
Tajny sledstviya (2000)
Idealnyy brak 5.9
Idealnyy brak (2013)
0.0
Sumerki (2008)

Filmography

Idealnyy brak 5.9
Idealnyy brak
Drama, Comedy, Romantic 2013, Russia
Sumerki Sumerki
Drama 2008, Russia
Tickets
Tajny sledstviya 6.9
Tajny sledstviya
Detective, Crime 2000, Russia
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