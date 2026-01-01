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Erika Hníková Erika Hníková
Kinoafisha Persons Erika Hníková

Erika Hníková

Erika Hníková

Date of Birth
24 December 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer, Producer

Popular Films

Nesvatbov 6.8
Nesvatbov (2010)

Filmography

Nesvatbov 6.8
Nesvatbov Nesvatbov
Family, Drama, Documentary 2010, Czechia / Slovakia
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