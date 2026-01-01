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Erika Hníková
Erika Hníková
Kinoafisha
Persons
Erika Hníková
Erika Hníková
Erika Hníková
Date of Birth
24 December 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer, Producer
Popular Films
6.8
Nesvatbov
(2010)
Filmography
6.8
Nesvatbov
Nesvatbov
Family, Drama, Documentary
2010, Czechia / Slovakia
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