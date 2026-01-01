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Lenka Vlasáková
Lenka Vlasáková
Kinoafisha
Persons
Lenka Vlasáková
Lenka Vlasáková
Lenka Vlasáková
Date of Birth
27 April 1972
Age
54 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.5
The Sleepers
(2019)
7.2
The Labyrinth
(2015)
7.2
Lea
(1996)
Filmography
6 grams
6 gramu
Comedy
2026, Czechia
Watch trailer
6.8
Invincibles
Neporazitelní
Drama
2025, Czechia
Watch trailer
4.4
Matka v trapu
Matka v trapu
Comedy, Drama
2024, Czechia
3.3
Krvavý Johann
Krvavý Johann
Horror, Fantasy, Comedy
2024, Czechia
6.7
Docent
Crime
2023, Czechia
5.1
The Art of Passion
Kurz manzelské touhy
Comedy, Drama
2021, Czechia
6.3
Bábovky
Bábovky
Comedy, Drama, Romantic
2020, Czechia
7.5
The Sleepers
Drama, Thriller,
2019, Czechia
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