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Lenka Vlasáková Lenka Vlasáková
Kinoafisha Persons Lenka Vlasáková

Lenka Vlasáková

Lenka Vlasáková

Date of Birth
27 April 1972
Age
54 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

The Sleepers 7.5
The Sleepers (2019)
The Labyrinth 7.2
The Labyrinth (2015)
Lea 7.2
Lea (1996)

Filmography

6 grams
6 grams 6 gramu
Comedy 2026, Czechia
Watch trailer
Invincibles 6.8
Invincibles Neporazitelní
Drama 2025, Czechia
Watch trailer
Matka v trapu 4.4
Matka v trapu Matka v trapu
Comedy, Drama 2024, Czechia
Krvavý Johann 3.3
Krvavý Johann Krvavý Johann
Horror, Fantasy, Comedy 2024, Czechia
Docent 6.7
Docent
Crime 2023, Czechia
The Art of Passion 5.1
The Art of Passion Kurz manzelské touhy
Comedy, Drama 2021, Czechia
Bábovky 6.3
Bábovky Bábovky
Comedy, Drama, Romantic 2020, Czechia
The Sleepers 7.5
The Sleepers
Drama, Thriller, 2019, Czechia
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