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Mikhail Bolduman
Mikhail Bolduman
Kinoafisha
Persons
Mikhail Bolduman
Mikhail Bolduman
Mikhail Bolduman
Date of Birth
23 July 1898
Age
85 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
28 December 1983
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.5
Dream
(1941)
6.6
Salavat Yulayev
(1940)
5.8
My, russkiy narod
(1965)
Filmography
5.8
My, russkiy narod
My, russkiy narod
Drama, War, History
1965, USSR
Mastera stseny
Mastera stseny
Documentary
1949, USSR
7.5
Dream
Mechta
Drama
1941, USSR
6.6
Salavat Yulayev
Salavat Yulayev
Biography, History
1940, USSR
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