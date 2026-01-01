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Mikhail Bolduman Mikhail Bolduman
Kinoafisha Persons Mikhail Bolduman

Mikhail Bolduman

Mikhail Bolduman

Date of Birth
23 July 1898
Age
85 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
28 December 1983
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Dream 7.5
Dream (1941)
Salavat Yulayev 6.6
Salavat Yulayev (1940)
My, russkiy narod 5.8
My, russkiy narod (1965)

Filmography

My, russkiy narod 5.8
My, russkiy narod My, russkiy narod
Drama, War, History 1965, USSR
Mastera stseny
Mastera stseny Mastera stseny
Documentary 1949, USSR
Dream 7.5
Dream Mechta
Drama 1941, USSR
Salavat Yulayev 6.6
Salavat Yulayev Salavat Yulayev
Biography, History 1940, USSR
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