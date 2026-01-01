Menu
Alexandra Strelyanaya
Alexandra Strelyanaya

Alexandra Strelyanaya

Alexandra Strelyanaya

Date of Birth
13 February 1978
Age
48 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Sukhodol 6.5
Sukhodol (2011)
More 5.7
More (2012)
Nevod 5.3
Nevod (2017)

Filmography

Genre
Year
Novoe chudo
Novoe chudo Novoe chudo
Drama 2023, Russia / Kazakhstan
Ty mozhesh
Romantic 2019, Russia
The Port 3.5
The Port Port
Drama 2018, Russia
Nevod 5.3
Nevod Nevod
Drama 2017, Russia
Watch trailer
Samyy ryzhiy lis 5.1
Samyy ryzhiy lis Samyy ryzhiy lis
Fantasy 2015, Russia
Watch trailer
More 5.7
More More
Romantic 2012, Russia
Sukhodol 6.5
Sukhodol Sukhodol
Drama 2011, Russia
Watch trailer
Khleb dlya ptitsy Khleb dlya ptitsy
Documentary, Short 2010, Russia
