Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Awards
Alexandra Strelyanaya
Alexandra Strelyanaya
Kinoafisha
Persons
Alexandra Strelyanaya
Alexandra Strelyanaya
Alexandra Strelyanaya
Date of Birth
13 February 1978
Age
48 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer
Popular Films
6.5
Sukhodol
(2011)
5.7
More
(2012)
5.3
Nevod
(2017)
Filmography
Genre
All
Documentary
Drama
Fantasy
Romantic
Short
Year
All
2023
2019
2018
2017
2015
2012
2011
2010
All
8
Films
8
Writer
7
Director
8
Novoe chudo
Novoe chudo
Drama
2023, Russia / Kazakhstan
Ty mozhesh
Romantic
2019, Russia
3.5
The Port
Port
Drama
2018, Russia
5.3
Nevod
Nevod
Drama
2017, Russia
Watch trailer
5.1
Samyy ryzhiy lis
Samyy ryzhiy lis
Fantasy
2015, Russia
Watch trailer
5.7
More
More
Romantic
2012, Russia
6.5
Sukhodol
Sukhodol
Drama
2011, Russia
Watch trailer
Khleb dlya ptitsy
Khleb dlya ptitsy
Documentary, Short
2010, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree