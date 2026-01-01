Menu
Marina Poplavskaya

Marina Poplavskaya

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Simon Boccanegra (2011)
Otello (2011)
Les Vêpres siciliennes (2013)

Filmography

Genre
Year
Opera 2013, Great Britain
Musical, Drama 2011, Italy
Opera 2011, Germany / Austria / Italy
