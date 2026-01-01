Menu
Marina Poplavskaya
Marina Poplavskaya
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
8.9
Simon Boccanegra
(2011)
7.2
Otello
(2011)
6.4
Les Vêpres siciliennes
(2013)
6.4
Les Vêpres siciliennes
Les Vêpres siciliennes
Opera
2013, Great Britain
Watch trailer
8.9
Simon Boccanegra
Simon Boccanegra
Musical, Drama
2011, Italy
7.3
Otello
Otello
Opera
2011, Germany / Austria / Italy
