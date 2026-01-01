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Kinoafisha
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Sammy Davis Jr.
Awards
Awards and nominations of Sammy Davis Jr.
Sammy Davis Jr.
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Awards
Awards and nominations of Sammy Davis Jr.
Golden Globes, USA 1977
Best TV Actor - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1956
Best Specialty Act - Single or Group
Nominee
Razzie Awards 1985
Worst Supporting Actor
Nominee
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