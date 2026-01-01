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Kinoafisha Persons Sammy Davis Jr. Awards

Awards and nominations of Sammy Davis Jr.

Sammy Davis Jr.
Awards and nominations of Sammy Davis Jr.
Golden Globes, USA 1977 Golden Globes, USA 1977
Best TV Actor - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1956 Primetime Emmy Awards 1956
Best Specialty Act - Single or Group
Nominee
Razzie Awards 1985 Razzie Awards 1985
Worst Supporting Actor
Nominee
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